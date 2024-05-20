начнут матч в 17:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 20.05.2024.

Последний матч: «Швеция» — «Франция» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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