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    Финляндия — Дания: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.05.2024 в 21:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2024 Финляндия — Дания

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Финляндии Сборная Дании
    Финляндия и Дания начнут матч в 21:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2024, 20.05.2024.

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    Последний матч: «Финляндия» — «Дания» 7:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Финляндия» — «Дания». Коэффициент ставки — 1.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 8:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 8:1 (победит «Финляндия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Дания.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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