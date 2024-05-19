начнут матч в 17:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 19.05.2024.

Последний матч: «США» — «Казахстан» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «США» — «Казахстан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

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