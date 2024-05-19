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    США — Казахстан: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.05.2024 в 17:20 начнется матч в группе B ЧМ-2024 по хоккею США — Казахстан

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная США Сборная Казахстана
    США и Казахстан начнут матч в 17:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 19.05.2024.

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    Последний матч: «США» — «Казахстан» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «США» — «Казахстан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

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