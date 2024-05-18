начнут матч в 13:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 18.05.2024.

Последний матч: «Швеция» — «Латвия» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:7.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:7 (победит «Швеция»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Латвия — Швеция.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам