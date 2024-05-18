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    Франция — Словакия: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.05.2024 в 21:20 начнется матч в группе B ЧМ-2024 по хоккею Франция — Словакия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Словакии
    Франция и Словакия начнут матч в 21:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 18.05.2024.

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    Последний матч: «Франция» — «Словакия» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Франция» — «Словакия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.67.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Словакия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Франция — Словакия.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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