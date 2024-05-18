начнут матч в 23:00 в плей-офф Кубка Стэнли, 18.05.2024.

Последний матч: «Ванкувер» — «Эдмонтон» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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