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    Дания — Швейцария: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.05.2024 в 13:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2024 Дания — Швейцария

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Дании Сборная Швейцарии
    В 13:20 18.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Дания — Швейцария в группе A чемпионата мира по хоккею-2024.

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    Последний матч: «Дания» — «Швейцария» 0:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дания» — «Швейцария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:6.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:6 (победит «Швейцария»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дания — Швейцария.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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