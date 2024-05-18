В 13:20 18.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2024.

Последний матч: «Дания» — «Швейцария» 0:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дания» — «Швейцария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:6 (победит «Швейцария»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дания — Швейцария.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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