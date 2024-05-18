начнут матч в 02:00 в плей-офф Кубка Стэнли, 18.05.2024.

Последний матч: «Флорида» — «Бостон» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бостон» — «Флорида». Коэффициент ставки — 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

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