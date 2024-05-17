ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоНовая волна. Алонсо, Мотта, Франк и еще 8 тренеров, рвущихся в элиту
    Все новости спорта

    Ванкувер — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.05.2024 в 05:00 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Ванкувер — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Ванкувер и Эдмонтон начнут матч в 05:00 в плей-офф Кубка Стэнли, 17.05.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ванкувер» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.96.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Эдмонтон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер — Эдмонтон.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Фиорентина» и «Наполи» сильнейшего?
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Выйдет ли «Саутгемптон» в финал плей-офф Чемпионшипа?
  • «Саутгемптон» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Динамо» сделать серьезный шаг навстречу чемпионству?
  • «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атырау — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Великобритания — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.96
  • Прогноз на матч Германия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.72
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие