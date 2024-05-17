начнут матч в 21:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 17.05.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «США» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

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