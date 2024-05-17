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    Германия — Казахстан: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.05.2024 в 17:20 начнется матч в группе B ЧМ-2024 по хоккею Германия — Казахстан

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Германии Сборная Казахстана
    В 17:20 17.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Германия — Казахстан в группе B ЧМ-2024 по хоккею.

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    Последний матч: «Казахстан» — «Германия» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Германия» — «Казахстан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Казахстан»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Германия — Казахстан.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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