В 17:20 17.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B ЧМ-2024 по хоккею.

Последний матч: «Казахстан» — «Германия» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Германия» — «Казахстан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Казахстан»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Германия — Казахстан.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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