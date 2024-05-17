начнут матч в 21:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2024, 17.05.2024.

Последний матч: «Чехия» — «Австрия» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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