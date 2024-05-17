«Сегодняшнее "Динамо" заслуживает титул». Александр Бородюк — о реванше за 86-й год, отношениях с Бышовцем, и проблемах российских тренеров в Европе

Интервью с заслуженным тренером России и лучшим бомбардиром двух чемпионатов СССР