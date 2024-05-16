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    США — Франция: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.05.2024 в 21:20 начнется матч в группе B ЧМ-2024 по хоккею США — Франция

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная США
    США и Франция начнут матч в 21:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 16.05.2024.

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    Последний матч: «США» — «Франция» 9:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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