начнут матч в 21:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 16.05.2024.

Последний матч: «США» — «Франция» 9:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «США» — «Франция». Коэффициент ставки — 1.95.

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