Последний матч: «США» — «Франция» 9:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «США» — «Франция». Коэффициент ставки — 1.95.
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