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    Финляндия — Австрия: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.05.2024 в 17:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2024 Финляндия — Австрия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Финляндии
    Финляндия и Австрия начнут матч в 17:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2024, 16.05.2024.

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    Последний матч: «Австрия» — «Финляндия» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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