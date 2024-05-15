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    Швейцария — Великобритания: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.05.2024 в 21:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2024 Швейцария — Великобритания

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Швейцарии Сборная Великобритании
    В 21:20 15.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Швейцария — Великобритания в группе A чемпионата мира по хоккею-2024.

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    Последний матч: «Швейцария» — «Великобритания» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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