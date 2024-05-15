В 17:20 15.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B ЧМ-2024 по хоккею.

Последний матч: «Германия» — «Латвия» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Германия» — «Латвия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Германия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Германия — Латвия.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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