В 17:20 15.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2024.

Последний матч: «Чехия» — «Дания» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чехия» — «Дания». Коэффициент ставки — 1.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Дания»).

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