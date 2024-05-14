начнут матч в 21:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 14.05.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Польша» — «Франция». Коэффициент ставки — 1.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Франция»).

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