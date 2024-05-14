начнут матч в 17:20 в группе B ЧМ-2024 по хоккею, 14.05.2024.

Последний матч: «Казахстан» — «Латвия» 0:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Казахстан» — «Латвия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:6 (победит «Латвия»).

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