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    США — Словакия: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.05.2024 в 17:20 начнется матч в группе B ЧМ-2024 по хоккею США — Словакия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная США Сборная Словакии
    В 17:20 13.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча США — Словакия в группе B ЧМ-2024 по хоккею.

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    Последний матч: «США» — «Словакия» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «США» — «Словакия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «США»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча США — Словакия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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