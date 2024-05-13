Последний матч: «Финляндия» — «Норвегия» 5:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвегия» — «Финляндия». Коэффициент ставки — 2.08.
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