Стало известно, когда начнется новый сезон КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)рассказал, на какой срок запланирован старт нового сезона-2024/2025.

«Календарь будущего сезона утверждён ФХР. Матч открытия запланирован на 3 сентября и состоится в Магнитогорске. Будет запланирована одна пауза на КПК, также новогодний брейк и Матч звёзд в феврале. Он не будет пересекаться с КПК, по месту проведения расскажем дополнительно.

Мы можем играть до 31 мая, но пока что в планах седьмая игра финала плей-офф — 25 мая, регулярка продлится до 23 марта, а плей-офф начнётся 26 марта», — цитирует Морозова «Чемпионат».

В конце марта на совете директоров КХЛ были установлены новые сроки проведения чемпионата. В новом сезоне он должен закончится не позже 31 мая. В завершившемся чемпионате его сроки были ограничены 29 апреля.