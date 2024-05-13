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    Тео ЭрнандесТрансферный дайджест. 7-13 мая
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    Стало известно, когда начнется новый сезон КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, на какой срок запланирован старт нового сезона-2024/2025.

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «Календарь будущего сезона утверждён ФХР. Матч открытия запланирован на 3 сентября и состоится в Магнитогорске. Будет запланирована одна пауза на КПК, также новогодний брейк и Матч звёзд в феврале. Он не будет пересекаться с КПК, по месту проведения расскажем дополнительно.

    Мы можем играть до 31 мая, но пока что в планах седьмая игра финала плей-офф — 25 мая, регулярка продлится до 23 марта, а плей-офф начнётся 26 марта», — цитирует Морозова «Чемпионат».

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    • В конце марта на совете директоров КХЛ были установлены новые сроки проведения чемпионата. В новом сезоне он должен закончится не позже 31 мая. В завершившемся чемпионате его сроки были ограничены 29 апреля.

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