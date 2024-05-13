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    Эдмонтон — Ванкувер: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.05.2024 в 04:30 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Эдмонтон — Ванкувер

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:30 13.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Эдмонтон — Ванкувер в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч: «Ванкувер» — «Эдмонтон» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Ванкувер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Ванкувер.

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