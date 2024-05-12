Последний матч: «Канада» — «Дания» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дания» — «Канада». Коэффициент ставки — 1.72.
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