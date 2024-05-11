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    Великобритания — Канада: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.05.2024 в 13:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2024 Великобритания — Канада

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Великобритании Сборная Канады
    В 13:20 11.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Великобритания — Канада в группе A чемпионата мира по хоккею-2024.

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    Последний матч: «Великобритания» — «Канада» 0:8. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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