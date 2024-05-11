В 05:00 11.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч: «Ванкувер» — «Эдмонтон» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ванкувер» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.37 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Ванкувер»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер — Эдмонтон.

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