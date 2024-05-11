В 21:20 11.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2024.

Последний матч: «Норвегия» — «Чехия» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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