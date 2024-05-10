В 17:20 10.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B ЧМ-2024 по хоккею.

Последний матч: «Словакия» — «Германия» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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