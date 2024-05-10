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    Словакия — Германия: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.05.2024 в 17:20 начнется матч в группе B ЧМ-2024 по хоккею Словакия — Германия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Словакии Сборная Германии
    В 17:20 10.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Словакия — Германия в группе B ЧМ-2024 по хоккею.

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    Последний матч: «Словакия» — «Германия» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Словакия — Германия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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