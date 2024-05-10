начнут матч в 21:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2024, 10.05.2024.

Последний матч: «Финляндия» — «Чехия» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чехия» — «Финляндия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.53 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Чехия»).

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