начнут матч в 02:30 в плей-офф Кубка Стэнли, 09.05.2024.

Последний матч: «Флорида» — «Бостон» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Бостон». Коэффициент ставки — 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Бостон»).

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