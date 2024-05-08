В 02:00 08.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина». Коэффициент ставки — 2.03.

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