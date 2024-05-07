начнут матч в 03:00 в плей-офф Кубка Стэнли, 07.05.2024.

Последний матч: «Бостон» — «Флорида» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бостон»).

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