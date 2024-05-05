Последний матч: «Торонто» — «Бостон» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бостон» — «Торонто». Коэффициент ставки — 2.14.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.
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