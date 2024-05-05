В 03:00 05.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч: «Торонто» — «Бостон» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бостон» — «Торонто». Коэффициент ставки — 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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