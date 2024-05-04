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    Вегас — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.05.2024 в 05:00 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Вегас — Даллас

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    Вегас и Даллас начнут матч в 05:00 в плей-офф Кубка Стэнли, 04.05.2024.

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    Последний матч: «Даллас» — «Вегас» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вегас» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.53.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Вегас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Даллас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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