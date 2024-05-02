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    Даллас — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.05.2024 в 02:30 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Даллас — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:30 02.05.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Вегас в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч: «Вегас» — «Даллас» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Даллас» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Даллас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Вегас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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