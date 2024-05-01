начнут матч в 23:00 в плей-офф Кубка Стэнли, 01.05.2024.

Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Эдмонтон»).

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