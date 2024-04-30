начнут матч в 23:00 в Кубке Стэнли, 30.04.2024.

Последний матч: «Нэшвилл» — «Ванкувер» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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