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    Лос-Анджелес — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.04.2024 в 05:30 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Лос-Анджелес — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
    В 05:30 29.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Лос-Анджелес — Эдмонтон в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 1:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.99.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Эдмонтон.

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