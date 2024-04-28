Последний матч: «Торонто» — «Бостон» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Бостон». Коэффициент ставки — 1.93.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Бостон»).
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