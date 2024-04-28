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    Колорадо — Виннипег: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.04.2024 в 21:30 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Колорадо — Виннипег

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 21:30 28.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Колорадо — Виннипег в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Виннипег» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колорадо» — «Виннипег» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Колорадо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо — Виннипег.

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