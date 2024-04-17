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    Ванкувер — Калгари: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.04.2024 в 05:00 начнется матч в НХЛ Ванкувер — Калгари

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 17.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Ванкувер — Калгари в НХЛ.

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    Последний матч: «Ванкувер» — «Калгари» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ванкувер» — «Калгари» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Калгари»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер — Калгари.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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