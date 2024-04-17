В 02:30 17.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Торонто» — «Флорида» 6:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Торонто». Коэффициент ставки — 2.64 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Флорида»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Торонто.

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