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    Эдмонтон — Ванкувер: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2024 в 05:00 начнется матч в НХЛ Эдмонтон — Ванкувер

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Эдмонтон и Ванкувер начнут матч в 05:00 в НХЛ, 14.04.2024.

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    Последний матч: «Ванкувер» — «Эдмонтон» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Ванкувер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Ванкувер.

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