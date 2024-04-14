начнут матч в 05:00 в НХЛ, 14.04.2024.

Последний матч: «Ванкувер» — «Эдмонтон» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Ванкувер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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