начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 05.04.2024.

Последний матч: «Питтсбург» — «Вашингтон» 0:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 8:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 8:5 (победит «Вашингтон»).

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