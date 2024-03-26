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    Авангард — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.03.2024 в 16:30 начнется матч в плей-офф КХЛ Авангард — Локомотив

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 16:30 26.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — Локомотив в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч: «Локомотив» — «Авангард» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Локомотив»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Локомотив.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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