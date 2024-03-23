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    Автомобилист — СКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.03.2024 в 14:30 начнется матч в Кубке Гагарина по хоккею Автомобилист — СКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 14:30 23.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Автомобилист — СКА в Кубке Гагарина по хоккею.

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    Последний матч: «Автомобилист» — «СКА» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Автомобилист» — «СКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «СКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — СКА.

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