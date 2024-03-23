начнут матч в 14:00 в плей-офф КХЛ, 23.03.2024.

Последний матч: «Локомотив» — «Авангард» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Локомотив.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам