начнут матч в 06:00 в регулярном сезоне НХЛ, 10.03.2024.

Последний матч: «Детройт» — «Вегас» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вегас» — «Детройт». Коэффициент ставки — 3.54 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Вегас»).

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