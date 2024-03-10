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    Питтсбург — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.03.2024 в 20:00 начнется матч в НХЛ Питтсбург — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Питтсбург и Эдмонтон начнут матч в 20:00 в НХЛ, 10.03.2024.

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    Последний матч: «Эдмонтон» — «Питтсбург» 6:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Питтсбург — Эдмонтон.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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